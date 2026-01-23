Кличко предсказал ухудшение ситуации в Киеве и призвал жителей эвакуироваться

Мэр Киева Кличко: Ситуация в столице будет ухудшаться

Ситуация в Киеве с электроснабжением и теплом будет ухудшаться, поэтому жителям столицы необходимо эвакуироваться. Об этом заявил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

«Я обращаюсь к жителям и говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент. (...) Кто еще имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла, не отказывайтесь от них», — говорится в публикации.

Кличко предсказал продолжение российских ударов по энергоинфраструктуре и ухудшение ситуации в жилых домах.

Ранее российские войска ударили новыми дронами «Герань-3» по электроподстанции села Наливайковка под Киевом. Российским беспилотникам удалось поразить объект не менее четырех раз.