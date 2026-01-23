Реклама

Франция проведет экстренное совещание по энергетической ситуации на Украине

Франция, страны G7, Северной Европы и Балтии обсудят энергокризис на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Франция проведет экстренное совещание с министрами стран «Большой семерки» (G7), Северной Европы и Балтии по энергетическому кризису на Украине. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире BFMTV.

«Сегодня днем я буду председательствовать на встрече, чтобы дать ответы на чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, которая была объявлена Владимиром Зеленским», — сказал дипломат. Он добавил, что Франция поставит Украине около сотни генераторов, что эквивалентно 13 мегаваттам энергии.

Накануне глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким предупредил местных жителей, что прогнозы по энергетике плохие.

До этого стало известно, что жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии.

