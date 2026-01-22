Украинцев призвали готовиться к наихудшей ситуации с электричеством

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким предупредил местных жителей, что прогнозы по энергетике плохие. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Ким призвал жителей региона не перекрывать улицы в знак протеста, а писать заявки на генераторы.
Ранее жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии.
До этого Зеленский заявил, что в столице Украины сохраняются проблемы с электроснабжением. Без света остаются более миллиона потребителей. Политик обратился к чиновникам, заявив, что ждет от них предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса.