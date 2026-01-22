Украинцев призвали готовиться к наихудшей ситуации с электричеством

Глава Николаевской ОВА Ким предупредил, что прогнозы по энергетике плохие

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким предупредил местных жителей, что прогнозы по энергетике плохие. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Ким призвал жителей региона не перекрывать улицы в знак протеста, а писать заявки на генераторы.

Ранее жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии.

До этого Зеленский заявил, что в столице Украины сохраняются проблемы с электроснабжением. Без света остаются более миллиона потребителей. Политик обратился к чиновникам, заявив, что ждет от них предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса.