22:36, 22 января 2026Бывший СССР

Украинцев призвали готовиться к наихудшей ситуации с электричеством

Глава Николаевской ОВА Ким предупредил, что прогнозы по энергетике плохие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким предупредил местных жителей, что прогнозы по энергетике плохие. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Ким призвал жителей региона не перекрывать улицы в знак протеста, а писать заявки на генераторы.

Ранее жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии.

До этого Зеленский заявил, что в столице Украины сохраняются проблемы с электроснабжением. Без света остаются более миллиона потребителей. Политик обратился к чиновникам, заявив, что ждет от них предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса.

