В Киеве без света остались более миллиона человек

Зеленский: Более миллиона человек в Киеве остались без света

В столице Украины сохраняются проблемы с электроснабжением. Без света остаются более миллиона потребителей, сообщил президент страны Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла — более 4 тысяч многоквартирных домов», — рассказал украинский лидер.

Зеленский также обратился к чиновникам, заявив, что ждет от них предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса. Он подчеркнул необходимость координации с бизнесом. По его словам, сейчас нужно придумать, как перераспределить генерацию и имеющееся потребление таким образом, чтобы ситуация стабилизировалась.

