Депутат сравнил коридоры Рады с популярным хоррором

Железняк сравнил коридоры Рады с серией игр Silent Hill после отключения света

После отключения света в Киеве, затронувшего и здание Верховной Рады Украины, коридоры парламента стали напоминать локации из популярной серии хоррор-видеоигр Silent Hill. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Помните, была такая игра-хоррор Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета ВРУ (Верховной Рады Украины) без света очень ее напоминает», — написал он.

Депутат прикрепил к сообщению фотографию коридора украинского парламента, единственным источником света в котором является окно.

До этого появились сообщения, что в украинской столице возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Сообщается, что без света осталось 75 процентов города.