Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 20 января 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности о ситуации со светом в Киеве

75 процентов Киева остается без света, отключения происходят во всех районах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев почти полностью остается без электричества. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«75 процентов Киева без света (...). Отключения [происходят] по всем районам столицы», — говорится в публикации.

В ночь на 20 января левый берег Киева полностью остался без света. Информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Как сообщили в Минобороны России, армия РФ ответила на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам ночным массированным ударом. Для этого были применены высокоточное оружие и беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok