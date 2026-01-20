На Украине раскрыли подробности о ситуации со светом в Киеве

75 процентов Киева остается без света, отключения происходят во всех районах

Киев почти полностью остается без электричества. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«75 процентов Киева без света (...). Отключения [происходят] по всем районам столицы», — говорится в публикации.

В ночь на 20 января левый берег Киева полностью остался без света. Информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Как сообщили в Минобороны России, армия РФ ответила на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам ночным массированным ударом. Для этого были применены высокоточное оружие и беспилотники.