Бывший СССР
04:33, 20 января 2026Бывший СССР

Левый берег Киева полностью остался без света

Мэр Кличко заявил, что на левом берегу Киева произошли перебои со светом
Юлия Мискевич
Фото: Стрингер / РИА Новости

Левый берег Киева полностью остался без света. Об этом сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

Об отключениях высказался мэр столицы Виталий Кличко: «На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания».

Ранее стало известно, что жители Киева решили переночевать в метро. Отмечается, что киевляне взяли в подземку спальные принадлежности и большие сумки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовилась к массированному удару.

