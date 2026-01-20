Реклама

Киевляне решили ночевать в метро

Жители Киева решили переночевать в метро
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Жители Киева решили переночевать в метро. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что киевляне взяли в подземку спальные принадлежности и большие сумки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовилась к массированному удару.

До того Зеленский выступил с утверждением, что Вооруженные силы России «готовятся к новым массированным ударам». Он добавил, что украинская сторона честно говорит с партнерами относительно ракет для ПВО. Зеленский также пожаловался, что Киеву недостаточно поставок.

