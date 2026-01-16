Реклама

Зеленский выступил с новым заявлением о России

Зеленский утверждает, что ВС РФ готовятся к новым массированным ударам
Марина Совина
Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Вооруженные силы России «готовятся к новым массированным ударам». Об этом он заявил в ходе своего нового видеообращения в Telegram-канале.

«Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам», — высказался Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона «честно говорит с партнерами относительно ракет для ПВО, относительно систем, которые так необходимы». Зеленский также пожаловался, что Киеву недостаточно поставок.

Также он призвал украинцев «обращать внимание на воздушные тревоги».

Ранее Telegram-канал «Инсайдер UA» написал, что Вооруженные силы Российской Федерации могут начать ракетные удары по Украине в ближайшее время. Отмечается, что российская сторона может применить и ракетный комплекс «Орешник», но, как указало издание «Страна.ua», никаких подтверждений этому на данный момент нет.

До этого западные СМИ писали о том, что европейские страны не в состоянии в сжатые сроки создать аналог российской баллистической ракеты «Орешник».

