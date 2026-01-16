На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) могут начать ракетные удары по Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Отмечены действия РФ, указывающие на подготовку к нанесению ракетного удара с возможным применением стратегической авиации этой ночью», — указано в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ могут применить и ракетный комплекс «Орешник», но, как пишет издание «Страна.ua», никаких подтверждений этому на данный момент нет.

Ранее ресурс The Military Watch Magazine заявил, что европейские страны не в состоянии в сжатые сроки создать аналог российской баллистической ракеты «Орешник». Авторы материала отмечают, что из-за «значительных технологических препятствий» даже в случае успеха ракета европейского производства будет в несколько раз дороже «Орешника».