20:38, 16 января 2026

На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

MWM: Европа не в состоянии создать аналог «Орешника» до 2030 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Европейские страны не в состоянии в сжатые сроки создать аналог российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом в своей аналитической статье пишет The Military Watch Magazine (MWM).

«В ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с "Орешником" до середины 2030-х годов», — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что из-за «значительных технологических препятствий» даже в случае успеха ракета европейского производства будет в несколько раз дороже «Орешника».

Ранее российский сенатор Владимир Чижов, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерениях обзавестись аналогом «Орешника», заявил, что у России пока нет планов продавать ракетный комплекс «Орешник».

