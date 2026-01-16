В России высмеяли планы Европы обзавестись аналогом «Орешника»

Сенатор Чижов иронично заявил, что у РФ нет планов продавать «Орешник» за рубеж

У России пока нет планов продавать ракетный комплекс «Орешник» за рубеж, в том числе Европе. Так на слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерениях обзавестись аналогом этого вооружения иронично отреагировал сенатор Владимир Чижов, его слова приводит ТАСС.

По словам Чижова, он сомневается, что у Франции получится разработать подобный ракетный комплекс самостоятельно.

«Если он хочет обратиться, чтобы купить "Орешник", думаю, мы ему не продадим пока», — высмеял рассуждения Макрона Чижов.

Аналогичным образом о желании ЕС создать аналог ракетного комплекса высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Европе следовало бы двигаться в сторону мира, а не поддерживать дальнейшую эскалацию.