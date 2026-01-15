Реклама

17:45, 15 января 2026

В России высказались о желании ЕС создать аналог «Орешника»

Депутат Колесник: У ЕС нет шансов создать оружие для конкуренции с «Орешником»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У Европейского союза (ЕС) нет шансов создать оружие, превосходящее российский «Орешник». Так о желании ЕС создать аналог ракетного комплекса высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его цитирует NEWS.ru.

По мнению депутата, Европе нужно двигаться в сторону мира, а не поддерживать дальнейшую эскалацию. К тому же европейцам не хватит технических возможностей для разработки подобного вооружения, отметил Колесник.

«Им нужно сначала с американцами как-то разбираться, Гренландии помогать. Собственно, это было предсказуемо. Потом они посмотрели, как наша ракета работает по военно-промышленному комплексу Украины. Это тоже их вдохновило, видимо. Но создать в ближайшее время аналог "Орешника" — это фантастическая идея», — заявил парламентарий.

Он также указал на то, что ЕС опаздывает на много лет, пытаясь догнать Россию в сфере военной науки и техники.

Ранее аналог «Орешника» захотели создать в США. Однако военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что в гиперзвуковом оружии Россия обошла американцев, и создать что-то подобное там не смогут минимум до конца этого десятилетия.

