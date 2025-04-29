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16:57, 29 апреля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Способность США создать аналог «Орешника» оценили

Военный эксперт Дандыкин: США будет тяжело создать свой «Орешник» до 2030 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Northrop Grumman / Handout / Reuters

Американский аналог баллистических ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» вряд ли появится до конца десятилетия. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт Василий Дандыкын.

«Здесь очевидно, у них идет отставание, причем у них не все получается. (…) Я думаю, что тяжело будет им до конца этого десятилетия сделать», — считает эксперт.

Он отметил, что максимальная скорость американских ракет на сегодняшний день в районе пяти Махов. Считается, что «Орешник» атакует цель со скоростью 10 чисел Маха (2,5-3 километра в секунду).

«Они говорят об этом, что это вызов, и мы отстаем. У них сейчас вообще важная задача – перевооружение ракетных войск», — отметил специалист.

В гиперзвуковом оружии Россия обошла США, подчеркнул Дандыкин.

Ранее The War Zone (TWZ) сообщил о том, что армия США может получить около 640 миллионов долларов дополнительного финансирования для создания баллистических ракет средней дальности (БРСД), которые станут аналогом российской БРСД «Орешник».

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который обязывал стороны уничтожить ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности. Однако в 2019 году стало известно о прекращении действия договора после выхода из него США.

В январе американское издание The National Interest писало, что блоки «Орешника» обладают высокой точностью поражения, что позволяет им эффективно выводить из строя авианосцы.

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