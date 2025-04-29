Способность США создать аналог «Орешника» оценили

Военный эксперт Дандыкин: США будет тяжело создать свой «Орешник» до 2030 года

Американский аналог баллистических ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» вряд ли появится до конца десятилетия. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт Василий Дандыкын.

«Здесь очевидно, у них идет отставание, причем у них не все получается. (…) Я думаю, что тяжело будет им до конца этого десятилетия сделать», — считает эксперт.

Он отметил, что максимальная скорость американских ракет на сегодняшний день в районе пяти Махов. Считается, что «Орешник» атакует цель со скоростью 10 чисел Маха (2,5-3 километра в секунду).

«Они говорят об этом, что это вызов, и мы отстаем. У них сейчас вообще важная задача – перевооружение ракетных войск», — отметил специалист.

В гиперзвуковом оружии Россия обошла США, подчеркнул Дандыкин.

Ранее The War Zone (TWZ) сообщил о том, что армия США может получить около 640 миллионов долларов дополнительного финансирования для создания баллистических ракет средней дальности (БРСД), которые станут аналогом российской БРСД «Орешник».

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который обязывал стороны уничтожить ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности. Однако в 2019 году стало известно о прекращении действия договора после выхода из него США.

В январе американское издание The National Interest писало, что блоки «Орешника» обладают высокой точностью поражения, что позволяет им эффективно выводить из строя авианосцы.