В Минобороны России назвали цели ночного массированного удара по объектам Украины

Минобороны России заявило об ударе по военной промышленности Украины

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам ночным массированным ударом высокоточным оружием и беспилотниками. Пораженные цели журналистам назвали в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и цеха производства дронов дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 10 по 16 января российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ответных ударов по объектам Украины. Тогда, помимо военной промышленности, были поражены аэродромы, склады горючего и пункты временной дислокации сил ВСУ.

В ноябре 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.