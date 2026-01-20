Реклама

Россия
12:20, 20 января 2026Россия

В Минобороны России назвали цели ночного массированного удара по объектам Украины

Минобороны России заявило об ударе по военной промышленности Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам ночным массированным ударом высокоточным оружием и беспилотниками. Пораженные цели журналистам назвали в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и цеха производства дронов дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 10 по 16 января российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ответных ударов по объектам Украины. Тогда, помимо военной промышленности, были поражены аэродромы, склады горючего и пункты временной дислокации сил ВСУ.

В ноябре 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

