Россия
12:32, 16 января 2026Россия

В Минобороны России назвали цели ответных ударов по объектам Украины за неделю

Минобороны России отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За период с 10 по 16 января российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру. Пораженные цели журналистам назвали в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады горючего, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований.

Кроме того, за неделю Российская армия заняла пять населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

