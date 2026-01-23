«Воюем дальше». В России подвели итог встречи Путина и Уиткоффа и озвучили неприятную новость для Зеленского

Военкор Коц после встречи Путина с Уиткоффом заявил об отмене договорнячка

После встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером можно говорить об отмене «договорнячка» по Украине. Россия продолжает боевые действия, заявил российский военкор Александр Коц.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли накануне за закрытыми дверьми Кремля и продлились 3,5 часа. На встрече также обсуждалась инициатива Трампа о создании Совета мира, ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии. Кроме того, Путин заявил о готовности Москвы направить в бюджет Совета мира один миллиард долларов из замороженных российских активов.

«Договорнячок» отменяется. А то некоторые почему-то после слов Путина о возможности использовать замороженные активы на восстановление решили, что все — приплыли. Но нет. Воюем дальше Александр Коц военный корреспондент

По его мнению, устойчивый мир не приблизился. Однако ясно, что стороны не обсуждали одну лишь Украину — российско-американская группа работает и над сотрудничеством двух стран. «Это главная неприятная новость для Киева. Настроить Штаты против нас у [президента Украины Владимира] Зеленского так и не получилось», — отметил Коц.

Президент России Владимир Путин, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер (слева направо) в Москве Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

На встрече с Россией и США в ОАЭ пройдут переговоры по Донбассу

Ранее Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Вопрос Донбасса — ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать, как три стороны это видят, сегодня и завтра», — сказал политик. Он также рассказал, что договор о гарантиях безопасности для Украины готов к подписанию. «Я жду от Трампа даты и места», — заявил украинский лидер. По его словам, на основе этого документа впоследствии будут подготовлены и другие.

Известно, что спецпосланники президентов России и США Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в Абу-Даби, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков. Между тем в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что трехсторонние переговоры по мирному урегулированию с участием России, США и Украины могут принести большой прогресс.

Важна, по словам Журовой, готовность украинской стороны к последовательным действиям на основании того, к чему удастся прийти в ходе переговоров. Она также выразила надежду на прогресс.