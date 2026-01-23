Реклама

Россия
04:38, 23 января 2026Россия

Ушаков анонсировал встречу Дмитриева и Уиткоффа в ОАЭ

Ушаков: Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / Pool

Спецпосланники президентов России и США Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в Абу-Даби. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Наряду с этим, там же в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двусторонняя группа, то есть Россия и США. Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф», — сказал Ушаков.

Президент России Владимир Путин в ночь на 23 января встретился в Москве с Уиткоффом. С российской стороны во встрече участвовали Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

