Россия
00:03, 23 января 2026Россия

Кремль опубликовал первые кадры встречи Путина с Уиткоффом

Кремль опубликовал первые кадры встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом
Марина Совина
Марина Совина

Кремль опубликовал первые кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

С российской стороны во встрече участвуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США на переговорах присутствуют предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Глава Белого дома выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский также будет готов к переговорам.

