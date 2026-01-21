Реклама

17:22, 21 января 2026

Трамп заявил о желании Путина заключить сделку

Виктория Кондратьева
Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает агентство Reuters.

«Я общаюсь с президентом Путиным, я уверен, что он хочет подписать соглашение», — отметил глава государства. Трамп также выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также будет готов к переговорам. Он добавил, что рассчитывает на встречу с ним на полях Давоса.

Ранее журнал Politico сообщил, что внимание стран Европейского союза (ЕС) к ситуации вокруг Гренландии побудило Зеленского отказаться от поездки в Давос. По словам источника, вопрос о статусе острова отодвинул украинский кризис на второй план.

Также Politico сообщал, что Зеленский хотел провести личную встречу с Трампом на полях форума в Давосе, однако Белый дом в этом не заинтересован.

