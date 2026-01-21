Реклама

09:24, 21 января 2026

Раскрыта причина отмены поездки Зеленского в Давос

Внимание ЕС к Гренландии побудило Зеленского отказаться от поездки в Давос
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Внимание стран Европейского союза (ЕС) к ситуации вокруг Гренландии побудило президента Украины Владимира Зеленского отказаться от поездки в Давос. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

«В то время как европейские лидеры пытаются убедить [президента США] Дональда Трампа отказаться от своих амбиций по приобретению Гренландии, Украина все больше отодвигается на задний план», — сказано в публикации.

По словам источника, именно этот факт стал причиной отмены поездки Зеленского в Швейцарию.

Ранее стало известно, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на ВЭФ. Это подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.

