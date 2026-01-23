Реклама

Россия
06:21, 23 января 2026Россия

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?

Ушаков: На встрече Путина и Уиткоффа был фокус на контактах США с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin.ru / Reuters

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа. Встреча продлилась более 3,5 часа.

От России на переговорах также участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствовали предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

О том, что встреча состоится, спецпосланник президента США сообщил в интервью телеканалу CNN 21 января. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия оценила переговоры с делегацией США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важными прошедшие в Кремле переговоры российской и американской сторон.

Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США

Кирилл ДмитриевГлава РФПИ

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, указал, что главное, на чем была сфокусирована встреча — это на получении информации об итогах контактов Соединенных Штатов с Украиной и представителями европейских стран.

Также отмечается, что участвовавшие в переговорах Уиткофф и Кушнер рассказали о своих впечатлениях после Давоса, где в том числе состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Кроме того, по словам Ушакова, в ходе встречи Путин заявил о готовности Москвы направить в бюджет Совета мира один миллиард долларов из замороженных российских активов. Остальные средства из замороженных в США резервов «можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине», добавил помощник президента России.

На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии

Юрий УшаковПомощник президента России

Россия, США и Украина встретятся в Абу-Даби

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби, сообщил Ушаков.

Переговорная группа от России уже сформирована, получила конкретные инструкции от Путина и в ближайшие часы вылетит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По словам Ушакова, в состав российской делегации вошли представители Министерства обороны страны.

Ушаков добавил, что спецпосланники президентов России и США Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в Абу-Даби.

Наряду с этим, там же в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двусторонняя группа, то есть Россия и США. Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Юрий УшаковПомощник президента России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча продлится два дня. Других подробностей он не сообщил.

