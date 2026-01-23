Дмитриев оценил переговоры с делегацией США в Кремле

Дмитриев назвал важными прошедшие в Кремле переговоры РФ и США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важными прошедшие в Кремле переговоры российской и американской сторон. Спецпредставитель главы РФ также опубликовал несколько кадров встречи в соцсети X.

«Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США», — отметил он.

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры президента России Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа завершились. Встреча российской и американской делегаций продлилась более 3,5 часа. После этого кортеж покинул Кремль.

Как до этого стало известно, от России на переговорах участвуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствовали предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

Ранее Стив Уиткофф высказался, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на завершающем этапе. Он отметил, что по этому вопросу настроен оптимистично.

