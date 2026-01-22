Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 22 января 2026Мир

Уиткофф заявил о завершающем этапе урегулирования на Украине

Уиткофф: Стороны сейчас находятся на завершающем этапе урегулирования на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс, стороны сейчас находятся на завершающем этапе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает ТАСС.

«В начале этого процесса было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии», — рассказал он на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Уиткофф отметил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Глава Белого дома выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский также будет готов к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Названо число ставших Героями России за время СВО военнослужащих

    Американец научил ворон атаковать сторонников Трампа

    Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

    Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

    Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

    Опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести

    Названа причина нападения семиклассника на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok