Уиткофф заявил о завершающем этапе урегулирования на Украине

Уиткофф: Стороны сейчас находятся на завершающем этапе урегулирования на Украине

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс, стороны сейчас находятся на завершающем этапе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает ТАСС.

«В начале этого процесса было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии», — рассказал он на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Уиткофф отметил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Глава Белого дома выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский также будет готов к переговорам.