Мир
05:05, 23 января 2026Мир

Ушаков анонсировал обсуждение взноса России в Совет мира

Обсуждение взноса РФ в Совет мира продолжится двусторонней экономической группой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

На встрече президента России Владимира Путина с американскими представителями в Кремле была акцентирована готовность России направить в бюджет Совета мира 1 миллиард долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров в Москве, пишет РИА Новости.

«На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии», — уточнил он.

По словам Ушакова, при обмене мнениями по Совету мира была акцентирована готовность РФ направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов. Остальные средства из замороженных в США резервов России «можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине», добавил политик.

В итоге, разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе, резюмировал Юрий Ушаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва готова направить в созданный Дональдом Трампом «Совет мира» 1 миллиард долларов из замороженных активов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что Путин получил от Трампа приглашение войти в состав «Совета мира». По его словам, Москва изучает детали предложения и надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов.

