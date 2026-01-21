Путин рассказал о взносе в «Совет мира» Трампа

Путин: Россия готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Россия готова направить в созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» один миллиард долларов из замороженных активов. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА Новости.

«Мы могли бы направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил от Трампа приглашение войти в состав «Совета мира». По его словам, Москва изучает детали предложения и надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов.