Песков: Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав "Совета мира". В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва надеется на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов предложения.

Ранее в состав «Совета мира» по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа вошел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политик направил американскому лидеру ответное письмо, в котором выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

Также в совет вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, а также глава Всемирного банка Ажай Банга.