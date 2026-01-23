Джош Грюнбаум впервые принял участие в переговорах с президентом Путиным

К переговорам с президентом России Владимиром Путиным в составе американской делегации присоединился комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Соединенных Штатов Джош Грюнбаум. Об этом сообщили в Кремле.

Специалист стал участником встречи наравне с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы государства Кириллом Дмитриевым.

Грюнбаум — специалист по инвестициям

Детство Грюнбаума прошло в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси — он внук человека, пережившего Холокост, вся семья которого была уничтожена нацистами.

После нескольких лет обучения в ешиве он начал свою профессиональную карьеру в бизнесе своего отца по импорту продуктов питания, а после получил юридическое образование и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Четыре года он проработал в инвестиционном банке Moelis, после чего перешел в инвестиционную компанию KKR.

В его профиле в LinkedIn уточняется, что он — эксперт по особым ситуациям и частному кредитному инвестированию. Кроме того, он специализировался на управлении, реструктуризации, слияниях и поглощениях, а также проблемных ситуациях в рамках кредитных стратегий KKR.

В январе 2025-го Грюнбаум перешел в Федеральную службу по закупкам

В январе прошлого года, после вступления Дональда Трампа в должность президента США, Грюнбаума назначили комиссаром Федеральной службы по закупкам (Federal Acquisition Service, FAS) в рамках Управления служб общего назначения (General Services Administration, GSA).

В начале карьеры в Федеральной службе по закупкам он сообщил, что Штаты стремительно движутся к «очень плачевному финансовому исходу», который, с его точки зрения, может привести к краху американской экономики.

Я подумал, что это подходящий момент, чтобы вмешаться, впервые предложить свои услуги в государственном секторе и попытаться оказать влияние Джош Грюнбаум комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США

После, в начале марта 2025-го, Грюнбаум встретился с руководителями десяти самых высокооплачиваемых государственных консалтинговых компаний — IBM Corp., Booz Allen Hamilton Holding Corp. и других, — которые защищали перед ним свои контракты.

Одним из больших контрактов на оказание консультационных услуг, который GSA под началом Грюнбаума расторгла, стал договор Министерства здравоохранения и социальных служб с компанией Deloitte на сумму 8,5 миллиона долларов.

Грюнбаум публично выступает против антисемитизма

В интервью Jewishinsider он не раз подчеркивал, что вырос в общине, где еврейские ценности и религия были очень важны.

Многие проблемы, с которыми столкнулась еврейская община после начала военного конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года, стали еще более актуальными, уточнял он.

Так, в феврале 2025 года, он вступил в целевую группу Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом. В ней также участвуют главный юрисконсульт Минздрава и социальных служб Шон Кевени и помощник генерального прокурора в отделе гражданских прав Министерства юстиции Хармит Диллон, а возглавляет ее адвокат по гражданским правам Лео Террелл.

В конце года чиновник начал заниматься дипломатией

20 по 21 декабря в Майами состоялись переговоры России и США по поводу урегулирования конфликта на Украине. Тогда американскую сторону представил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.

В беседе с РИА Новости 23 декабря Грюнбаум подчеркнул, что является частью команды переговорщиков от Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом. Детали о прошедшей встрече он раскрыть отказался.

22 января делегация прибыла на переговоры с Владимиром Путиным в Кремль.