Мир
22:37, 22 января 2026Мир

Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Самолет Уиткоффа приземлился в Москве
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Самолет, на котором находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные сервиса Planespotters.

О том, что встреча состоится, Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNN 21 января. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спецпосланник Трампа отметил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине «готово на 90 процентов», все стороны заинтересованы в том, чтобы его заключить.

Ранее Песков заявил, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера.

