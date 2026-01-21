Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

Уиткофф: Мирное соглашение по Украине готово на 90 процентов

Соглашение об урегулировании конфликта на Украине готово на 90 процентов, все стороны заинтересованы в том, чтобы его заключить. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, передает Bloomberg.

«Украинцы сказали, что мы продвинулись на 90 процентов, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще большего прогресса. Все вовлечены в [мирный] процесс и хотят, чтобы соглашение было заключено», — отметил представитель Белого дома.

Ранее Уиткофф провел переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Давосе, назвав их «очень позитивными». Также во встрече участвовал зять американского лидера Джаред Кушнер.

Спецпосланник Трампа также сообщил, что 22 января отправится с Кушнером в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

