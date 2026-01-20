Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе очень позитивными

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прокомментировал переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, прошедшие в Давосе. Его слова приводит РИА Новости.

Уиткофф высказался о встрече с с Дмитриевым и назвал переговоры очень позитивными. Известно, что в диалоге также участвовал зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Дмитриев заявил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. «Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — подчеркнул он.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят вопросы мировой экономики и международной безопасности.