Спецпредставитель Путина заявил о конструктивных встречах в Давосе

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Встречи в Давосе проходят конструктивно

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. Об этом пишет ТАСС.

«Встречи проходят конструктивно. Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Дмитриев в Давосе встретится с представителями делегации США.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят проблемы мировой экономики и международной безопасности.