Европейская страна заблокировала счет в банке российскому ребенку из-за места рождения

Генконсул Оранский: Франция заблокировала счет в банке россиянину из-за места рождения

Российскому ребенку, которого более 15 лет назад усыновили французские граждане и который давно получил гражданство европейской страны, заблокировали банковский счет. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

Причиной стало указанное в документах место рождения — Россия.

Дипломат отметил, что российские граждане часто сталкиваются с абсурдными ситуациями при взаимодействии с банками и государственными учреждениями Франции.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере заявила, что рост числа выданных в 2025 году гражданам России шенгенских виз является серьезным поводом для беспокойства Европейского союза (ЕС).