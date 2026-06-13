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06:41, 13 июня 2026Экономика

Европейская страна заблокировала счет в банке российскому ребенку из-за места рождения

Генконсул Оранский: Франция заблокировала счет в банке россиянину из-за места рождения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российскому ребенку, которого более 15 лет назад усыновили французские граждане и который давно получил гражданство европейской страны, заблокировали банковский счет. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

Причиной стало указанное в документах место рождения — Россия.

Дипломат отметил, что российские граждане часто сталкиваются с абсурдными ситуациями при взаимодействии с банками и государственными учреждениями Франции.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере заявила, что рост числа выданных в 2025 году гражданам России шенгенских виз является серьезным поводом для беспокойства Европейского союза (ЕС).

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