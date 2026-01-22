Реклама

11:49, 22 января 2026

Песков раскрыл время прибытия Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков: Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву сегодня после 7-8 часов вечера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Уже вечером, точное время я сейчас вам не назову, но скажу, что это будет точно после 7-8 вечера, приедут в Москву Кушнер и Уиткофф. И состоится их встреча с [президентом России Владимиром] Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Уиткофф в ходе общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе подтвердил, что отправится в Москву вечером 22 января. «Я думаю, что это важно, чтобы мы поехали туда», — отметил он.

Спецпосланник американского лидера рассказал, что Россия и Украина достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, переговоры теперь сводятся к обсуждению одного ключевого вопроса, и договоренность может быть достигнута при наличии у обеих сторон политической воли.

