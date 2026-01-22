Уиткофф подтвердил вылет в Москву

Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф подтвердил, что вылетает вечером 22 января в Москву. Об этом сообщает Reuters.

«Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что это важно, чтобы мы поехали туда», — сказал он на поляках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По его словам, стороны достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Уиткофф отправится в Россию вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В Кремле уже подтвердили планы российского лидера Владимира Путина встретиться с американскими представителями.