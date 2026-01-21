«Мы продвинулись на 90 процентов». Спецпосланник и зять Трампа срочно летят в Москву на переговоры с Путиным по Украине

Спецпосланник Трампа Уиткофф и зять президента Кушнер встретятся с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным 22 января. Об этом он заявил в интервью CNBC.

По словам Уиткоффа, он отправится в Россию 22 января вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером. В Кремле уже подтвердили планы Путина встретиться с Уиткоффом.

«Да, мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. Завтра он состоится», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин приветствует представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа во время встречи в Москве Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Что могут обсудить Уиткофф и Путин на предстоящей встрече?

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов в беседе с изданием «Абзац» сделал предположения, какие вопросы могут обсуждаться на предстоящей встрече президента России и спецпосланника президента США 22 января. По его мнению, стороны могут обсудить вопрос присоединения Москвы к «Совету мира», а также украинский конфликт.

«В первую очередь [переговоры пройдут] по «Совету мира», я думаю. Возникает мысль, что совет имени Трампа формируется как союз, альтернативный ООН. Только не для всех, а для избранных. Есть что обсуждать. Подобные вопросы невозможны без участия великих держав», — заявил политолог.

Мартынов также предположил, что Уиткофф принял решение поехать в Москву после переговоров с помощником президента РФ Кириллом Дмитриевым на экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что тема Украины на мероприятии практически не поднималась, поэтому Дональд Трамп захотел услышать мнение Путина о ходе конфликта.

«Они буквально вчера обсудили, решили, что Уиткоффу нужно немедленно поехать в Москву, выслушать мнение президента России, чтобы потом его дословно донести до президента Трампа. И наоборот», — сказал Мартынов.

Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине и в переговорах с Россией

Ранее Стив Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине готово на 90 процентов, все стороны заинтересованы в том, чтобы его заключить.

«Украинцы сказали, что мы продвинулись на 90 процентов, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще большего прогресса. Все вовлечены в [мирный] процесс и хотят, чтобы соглашение было заключено», — отметил представитель Белого дома.

Наряду с этим Уиткофф заявил, что в переговорах США и России по Украине достигнут большой прогресс. По словам спецпосланника, представители Украины заметили в урегулировании конфликта существенный прогресс, которого не было на протяжении нескольких лет. Он отметил, что подвижки в мирном процессе наблюдаются после встречи американской и украинской делегации в Женеве.

«Так что достигнут большой прогресс за последние шесть недель», — подчеркнул Уиткофф.

Фото: Stringer / Reuters

В России высказались об ожиданиях от встречи Путина с Уиткоффом

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия ждет позитивного результата от встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Она также выразила надежду на появление более конкретного документа по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Сейчас идет активная стадия переговорного процесса. Мы ждем от США некий документ, который можно представить не только на уровне советников, но и передать президенту. Активно идут и консультации с украинской стороной. Надо подводить какие-то промежуточные итоги», — заметила депутат.

Она предположила, что на встрече Путина и Уиткоффа будут подниматься вопросы Украины, Гренландии и, возможно, некоторые другие темы.

«Поскольку едет представитель Трампа, ясно, что говорить будут и об Украине, и о Гренландии, и о других животрепещущих темах, где так или иначе фигурирует Россия. Мы всегда надеемся на позитивный исход таких встреч и на продвижение к миру. Видим, что Трамп, в принципе, настроен на то же и наверняка подгоняет своих представителей», — заключила Журова.