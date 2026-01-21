В России высказались об ожиданиях от встречи Путина с Уиткоффом

Россия ждет позитивного результата от встречи президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также выразила надежду на появление более конкретного документа по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Сейчас идет активная стадия переговорного процесса. Мы ждем от США некий документ, который можно представить не только на уровне советников, но и передать президенту. Активно идут и консультации с украинской стороной. Надо подводить какие-то промежуточные итоги», — заметила депутат.

Она предположила, что на встрече Путина и Уиткоффа будут подниматься вопросы Украины, Гренландии и, возможно, некоторые другие темы.

«Поскольку едет представитель Трампа, ясно, что говорить будут и об Украине, и о Гренландии, и о других животрепещущих темах, где так или иначе фигурирует Россия. Мы всегда надеемся на позитивный исход таких встреч и на продвижение к миру. Видим, что Трамп, в принципе, настроен на то же и наверняка подгоняет своих представителей», — заключила Журова.

Ранее Уиткофф анонсировал встречу с российским лидером в Москве. По его словам, он отправится в Россию 22 января вместе с зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.