Спецпосланник Трампа свел урегулирование украинского кризиса к одному вопросу

Уиткофф: Урегулирование по Украине свелось к одному вопросу

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса. Об этом он рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — сказал Уиткофф журналистам.

Ранее Уиткофф заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс, стороны сейчас находятся на завершающем этапе. Он отметил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.

