Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 22 января 2026Мир

Спецпосланник Трампа свел урегулирование украинского кризиса к одному вопросу

Уиткофф: Урегулирование по Украине свелось к одному вопросу
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь сводится к обсуждению одного ключевого вопроса. Об этом он рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — сказал Уиткофф журналистам.

Ранее Уиткофф заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс, стороны сейчас находятся на завершающем этапе. Он отметил, что оптимистично настроен по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

    Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

    Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

    Опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести

    Названа причина нападения семиклассника на российскую школу

    Спецпосланник Трампа свел урегулирование украинского кризиса к одному вопросу

    Хайди Клум в полупрозрачном наряде без бюстгальтера пришла на премьеру фильма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok