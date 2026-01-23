Путину представили нового участника делегации США

Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах

Комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Соединенных Штатов Джош Грюнбаум впервые присоединился к контактам с главой России Владимиром Путиным в составе американской делегации. Как отметили в Кремле, специалист стал участником встречи наравне с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы государства Кириллом Дмитриевым.

Владимир Путин принял представителей Штатов в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля вечером в четверг, 22 января. Нового участника консультаций на высоком уровне главе государства представил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Это Джош», — обратился к главе РФ Уиткофф.

Грюнбаум уже участвовал в российско-американских консультациях, которые проходили на более низком уровне в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев.

Ранее сообщалось, что кортеж спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа прибыл в Кремль. Уточнялось, что во встрече также примет участие предприниматель, зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Несколько часов назад борт с американскими представителями стартовал из швейцарского Давоса, где проходил Всемирный экономический форум.

2 декабря 2025 года в Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Она продлилась почти пять часов. Стороны обсудили несколько планов урегулирования конфликта на Украине.