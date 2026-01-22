Кортеж Уиткоффа и Кушнера прибыл в Кремль

Кортеж спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа прибыл в Кремль. Об этом сообщает ТАСС.

У политика состоятся переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Во встрече также примет участие предприниматель, зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

О том, что встреча состоится, Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNN 21 января. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спецпосланник Трампа отметил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине «готово на 90 процентов», все стороны заинтересованы в том, чтобы его заключить.