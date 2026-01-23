Помощник Путина назвал главный фокус на переговорах с американцами в Кремле

Ушаков: На встрече в Кремле был фокус на информации о контактах США с Киевом

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков раскрыл подробности встречи с американской делегацией в Кремле. Он указал, что главное, на чем была сфокусирована встреча — это на получении информации об итогах контактов Соединенных Штатов с Украиной и представителями европейских стран, передает РИА Новости.

«Встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Киевом и Европой», — указал помощник российского лидера.

Отмечается, что участвовшие в переговорах спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер рассказали о своих впечатлениях после Давоса, где в том числе состоялась встреча президентов США и Украины Трампа и Владимира Зеленского.

Путин встретился в Москве со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. С российской стороны во встрече участвовали Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США на встрече также присутствовал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.