Названа дата трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби

Ушаков: Россия, США и Украина встретятся в Абу-Даби 23 января

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, Соединенных Штатов Америки (США) и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, после встречи главы государства с американской делегацией в Кремле, пишут РИА Новости.

Переговорная группа от России уже сформирована, получила конкретные инструкции от Путина и в ближайшие часы вылетит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ушаков отметил, что в состав российской делегации вошли представители Министерства обороны страны.

Переговоры Владимира Путина и специального посланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Кремле продлились более 3,5 часов. После их завершения, глава РФПИ Кирилл Дмитриев емко оценил прошедшую встречу.