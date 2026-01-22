«Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

Встреча Трампа и Зеленского завершилась менее, чем через час после начала

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на 56-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, посвященная урегулированию конфликта с Россией и соглашению о послевоенном восстановлении Украины, завершилась менее, чем через час после начала. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее газета Financial Times (FT) заявила со ссылкой на источники, что администрация Трампа отказалась подписывать в рамках ВЭФ соглашение о восстановлении Украины после урегулирования конфликта с Россией из-за желания американской стороны услышать точку зрения Москвы. Издание подчеркнуло, что этот шаг связан с предстоящей встречей президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.

При этом советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин описал переговоры как хорошие. Сергей Никифоров также рассказал о беседе между Зеленским и Трампом тет-а-тет в конце встречи. Сам Владимир Зеленский при этом признал, что детали соглашения о послевоенном восстановлении еще не согласованы окончательно.

Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены Владимир Зеленский президент Украины

Дональд Трамп, в свою очередь, охарактеризовал встречу как «удачную» и заявил о послании Владимиру Путину с призывом к скорому завершению конфликта на Украине. При этом он опроверг обсуждение с Зеленским Совета мира и его возможной роли в урегулировании противостояния, а также заявил о переносе встречи Уиткоффа и Кушнера с российским лидером на 23 января.

Зеленский за день изменил позицию по встрече с Трампом

20 января Зеленский подтвердил отмену поездки на ВЭФ, сославшись на необходимость устранять последствия массированного удара Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать, еще не согласованы до конца.

Однако уже 21 января издание Axios анонсировало встречу Зеленского и Трампа днем 22 января. В ходе выступления на ВЭФ вечером в среду Дональд Трамп объявил о предстоящих переговорах, хотя на тот момент Киев официально не подтвердил визит Зеленского.

Утром 22 января офис президента Украины все же подтвердил запланированную встречу. Предполагалось, что переговоры начнутся в 14:00 мск после церемонии учреждения Трампом Совета мира.

Встреча Зеленского и Трампа едва не сорвалась из-за инвестиционного соглашения

21 января FT сообщила со ссылкой на источники, что реальной причиной срыва встречи Зеленского и Трампа в Давосе стал отказ подписывать соглашение о восстановлении Украины. Axios также подтвердило информацию, указав на срыв переговоров между США, Украиной и странами Европы по согласованию деталей сделки.

$800 миллиардов составляет заявленный администрацией Трампа объем послевоенных вложений в экономику Украины

По информации FT и Axios, на срыв переговоров также повлияло обострение между Белым домом и странами Европы по вопросу присоединения Гренландии к США. Из-за разногласий по этому вопросу европейские чиновники отказались встречаться с администрацией Трампа для обсуждения Украины.

Сейчас никто не настроен устраивать грандиозное зрелище вокруг соглашения с Трампом анонимный высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с изданием The Financial Times

Путин рассказал о переговорах с США по замороженным активам

21 января президент России Владимир Путин заявил в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ о переговорах по использованию замороженных в США активов, которые могут пойти на восстановление территорий в зоне специальной военной операции (СВО). Российский лидер подчеркнул, что Москва готова на такой шаг после окончательного урегулирования конфликта на Украине.

$5 миллиардов составляет объем замороженных российских активов на счетах в США.

По словам Путина, Россия также готова направить один миллиард долларов из замороженных в США активов в качестве вступительного взноса в созданный Трампом Совет мира. Он выразил надежду, что создание организации благоприятно скажется на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта на основе решений ООН.

При этом российский лидер не затронул судьбу активов, замороженных государствами Европы: большая часть замороженных российских активов в размере 280 миллиардов долларов находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Также Владимир Путин использовал формулировку «территорий, пострадавших в ходе боевых действий», к которым можно отнести и территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

На Украине предположили вывод ВСУ из Донбасса в обмен на инвестиции

Издание «Страна.ua» предположило, что обсуждение восстановления Украины в ходе встречи Трампа и Зеленского в Давосе будет тесно связано с выводом Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных Киеву территорий ДНР. По мнению издания, вывод ВСУ из Донбасса фактически станет единственной темой переговоров.

Согласится ли на это Зеленский или нет, зависит, по большому счету, от одного вопроса — готов ли Трамп помимо словесных убеждений пригрозить некими практическими мерами давления «Страна.ua» украинское издание

По мнению журналистов, Белый дом готов подписать соглашение по инвестициям в случае отвода Киевом войск. В случае отказа администрация Трампа может рассмотреть прекращение предоставления ВСУ разведывательных данных или полную остановку военной помощи Украине.