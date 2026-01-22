Реклама

Трамп передал сообщение Путину

Трамп передал сообщение Путину после встречи с Зеленским
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент США Дональд Трамп передал сообщение российскому лидеру Владимиру Путину после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

«Сообщение Путину — война должна закончиться. Я считаю, что встреча с Зеленским была очень удачной», — заявил глава Белого дома, добавив, что все хотят, чтобы конфликт завершился.

Президент Украины прибыл на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе утром 22 января. Сообщалось, что он планирует провести встречу с главой Белого дома. При этом украинская сторона не уточняла, какие именно вопросы будут обсуждать главы государств.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта находятся на завершающем этапе. Он отметил, что по этому вопросу настроен оптимистично.

