Бывший СССР
11:41, 22 января 2026Бывший СССР

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Никифоров: Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ и встречи с Трампом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petros Karadjias / AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) и встречи с [президентом США Дональдом] Трампом», — передает издание слова Никифорова.

Пресс-секретарь украинского лидера рассказал, что политики начнут встречу около 14:00 по киевскому времени (13:00 по московскому времени). Какие вопросы будут обсуждать представители Киева и Вашингтона, Никифоров не уточнил.

О подготовке визита Зеленского в Давос стало известно утром 22 января. Сообщалось, что самолет украинского лидера доставили к границе Польши и Украины.

