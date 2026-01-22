Реклама

Бывший СССР
17:33, 22 января 2026

Зеленский раскрыл итоги встречи с Трампом в Давосе

Зеленский назвал встречу с Трампом в Давосе продуктивной и содержательной
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл итоги встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Соответствующую публикацию по итогам встречи он сделал в своем Telegram-канале.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. (...) Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном», — написал он.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли 22 января в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Встреча длилась один час.

Накануне украинский лидер заявлял, что не станет участвовать в ВЭФ. Он аргументировал свою позицию тем, что основные документы по Украине еще не согласованы.

