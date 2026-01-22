Путин: Часть замороженных активов РФ может пойти на восстановление территорий

Российская сторона ведет переговоры с американскими коллегами об использовании замороженных в США активов РФ, которые могут пойти на восстановление территорий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий», — объяснил глава российского государства. Он отметил, что на такой шаг можно пойти после того, как между Москвой и Киевом будет заключен мирный договор.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые посетят Россию в четверг, 22 января, чтобы обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта.

Миллиард из замороженных активов может пойти на «Совет мира»

Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за приглашение войти в новую организацию. Он рассказал, что российская сторона получила личное обращение главы Белого дома. Москва даст ответ после того, как МИД РФ изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. Он отметил, что Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия по укреплению международной стабильности.

По словам Путина, Россия готова направить в созданный Трампом «Совет мира» по Газе один миллиард долларов из активов, замороженных предыдущей американской администрацией. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанном на соответствующих решениях Организации Объединенных Наций. И необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Это касается реконструкции Сектора Газа», — резюмировал глава Кремля.

На российские активы появился еще один претендент

16 января инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд. Организация планирует взыскать с Российской Федерации некие долги по облигациям времен царской России. По утверждению истцов, речь идет о сумме в 225,8 миллиарда долларов. Инвестфонд считает, что средства можно изъять из замороженных российских активов. Noble Capital RSD утверждает, что является «правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных Российским императорским правительством для публичных инвесторов в Соединенных Штатах».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко объяснил «Ленте.ру», что Российская Федерация еще в 2006 году погасила весь свой исторический долг перед Парижским клубом, куда входит и США, и это было признано международным сообществом. Поэтому внезапное появление держателей суверенного долга Российской империи спустя 20 лет после признания погашения такого долга не может считаться юридически состоятельным явлением. Кроме того, напомнил эксперт, в Конституции с 2020 года зафиксирована преемственность РФ к СССР, но не Российской Империи.