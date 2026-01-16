Реклама

В России отреагировали на иск в США о взыскании долгов времен Российской империи

Кравченко: У иска Noble Capital RSD к России за царские долги вряд ли есть шанс
Варвара Кошечкина
У иска инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России за долги времен Российской империи вряд ли есть шансы на юридическое удовлетворение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я с большим удивлением отнесся к новости. Не думаю, что у данного иска есть шансы на юридическое удовлетворение, и на это есть целый ряд причин. В первую очередь по формально юридическому признаку, Российская Федерация не является юридическим правопреемником Российской империи. В нашей Конституции с 2020 года зафиксирована преемственность нашей страны к СССР, но не Российской Империи», — сказал Кравченко.

Он напомнил, что дискуссия о преемственности СССР к Российской империи велась на протяжении почти всего XX века, но тогда окончательного решения принято не было.

«Российская Федерация еще в 2006 году погасила весь свой исторический долг перед Парижским клубом, куда входит и США, и это было признано международным сообществом. Поэтому внезапное появление держателей суверенного долга Российской империи спустя 20 лет после признания погашения такого долга, на мой взгляд, не может считаться юридически состоятельным явлением», — подчеркнул политик.

Кроме того, истцом является инвестиционный фонд из Техаса, который был основан только в 2002 году и занимается недвижимостью в одном отдельном штате США. Он также уточнил, что в состав Российской империи входило также царство Польское, княжество Финляндское и другие уже независимые страны, поэтому логичным было бы спрашивать указанный долг со всех стран бывшей Российской империи.

Ранее инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд. Организация планирует взыскать с Российской Федерации некие долги по облигациям времен царской России. По утверждению истцов, речь идет о сумме в 225,8 миллиарда долларов. Ответчиками указаны Российская Федерация, Минфин России, Центральный банк и Фонд национального благосостояния. Инвестфонд считает, что средства можно изъять из замороженных российских активов.

Noble Capital RSD утверждает, что является «правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных Российским имперским правительством для публичных инвесторов в Соединенных Штатах».

