В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

Инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд. Документ опубликован на портале CourtListener.

Организация планирует взыскать с Российской Федерации некие долги по облигациям времен царской России. По утверждению истцов, речь идет о сумме в 225,8 миллиарда долларов. Ответчиками указаны Российская Федерация, Минфин РФ, Центральный банк РФ и Фонд национального благосостояния.

Инвестфонд считает, что средства можно изъять из замороженных российских активов. В качестве аргумента говорится, что просто конфискация суверенных активов без компенсации российскому правительству является нарушением обычного международного права, тогда как их изъятие в качестве выплаты по долгу не является незаконной конфискацией имущества.

Noble Capital RSD утверждает, что является «правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных Российским имперским правительством для публичных инвесторов в Соединенных Штатах». Поясняется, что в декабре 1991 года Российская Федерация стала правопреемником суверенных активов и суверенных долгов Советского Союза, Временного правительства России и Императорского правительства России. «Хотя Российская Федерация погасила практически все суверенные долги СССР, Российская Федерация не смогла и продолжает не погашать суверенные облигации, выпущенные Императорским российским правительством гражданам США», — утверждается в иске.

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Представлять интересы России будет адвокатская фирма Marks & Sokolov (M&S), специализирующаяся на международном арбитраже и трансграничных судебных разбирательствах.

Россия выплатила госдолг СССР

В августе 2017 года Россия заплатила 125,2 миллиона долларов и погасила задолженность по обязательствам СССР перед Боснией и Герцеговиной. Это государство было последним иностранным кредитором СССР, обязательства перед которым оставались неурегулированными, отмечалось в сообщении Минфина.

В 2006 году Россия полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2013-м Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и Финляндией (30 миллионов).

При этом Россия выплатила долги не только за себя, но и за остальные республики бывшего СССР. В частности, президент России Владимир Путин напомнил американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что Москва расплатилась за Украину, перечислив кредиторам 16 миллиардов долларов.

Самым старым было обязательство России перед Францией. Советская власть аннулировала этот долг, но в 1997 году Россия все же согласилась рассчитаться с долгами Российской империи и в 2000 году Москва погасила облигации. Однако произведенные выплаты не удовлетворили французов и «потомки разоренных владельцев облигаций и через сто лет требуют возврата вложенных денег», заявлял депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер. Позднее Париж указал, что более не вправе требовать от Москвы выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. При этом Франция не лишила своих граждан возможности требовать компенсаций в частном порядке.