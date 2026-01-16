В США захотели вернуть долги царской России на сотни миллиардов долларов

Инвестфонд Noble Capital RSD подал иск к России на 225,8 млрд долларов

Инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд. Документ опубликован на портале CourtListener.

Организация планирует взыскать с Российской Федерации некие долги по облигациям времен царской России. По утверждению истцов, речь идет о сумме в 225,8 миллиарда долларов. Ответчиками указаны Российская Федерация, Минфин РФ, Центральный банк РФ и Фонд национального благосостояния. Инвестфонд считает, что средства можно изъять из замороженных российских активов.

Noble Capital RSD указал, что в декабре 1991 года Российская Федерация стала правопреемником суверенных активов и суверенных долгов Советского Союза, Временного правительства России и Императорского правительства России. «Хотя Российская Федерация погасила практически все суверенные долги СССР, Российская Федерация не смогла и

продолжает не погашать суверенные облигации, выпущенные Императорским российским правительством гражданам США», --утверждается в иске.

Представлять интересы России будет адвокатская фирма Marks & Sokolov (M&S).

Ранее сообщалось, что госдолг России в январе-сентябре 2025 года вырос на 2,9 триллиона рублей, до 31,98 триллиона, то есть на десять процентов.